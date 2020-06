RS: Idosa de 103 anos está entre 14 novos óbitos por Covid-19

sistema do distanciamento controlado O Rio Grande do Sul chegou a 317 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (10). Foram 14 novas mortes notificadas nesta quarta, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Entre as novas vítimas fatais, está uma idosa de 103 anos. A pandemia no Estado segue o, com bandeiras que indicam os riscos e níveis de liberação de setores e atividades.

Foi um dos maiores números de registros de óbitos desde a eclosão da pandemia em março, com primeiros casos de infectados confirmados no Estado.

As mortes que foram divulgadas ocorreram em 13 localidades. Viamão teve a morte de um paciente com mais idade, uma mulher de 103 anos. Pelo painel do Estado, 109 óbitos até agora são de pessoas com mais de 80 anos.

Os demais casos de perdas de vida para a Covid-19 foram de residentes em Alegrete (mulher, 70 anos), Bento Gonçalves (mulher, 61 anos), Esteio (mulher, 74 anos), Garibaldi (mulher, 64 anos), Giruá (homem, 62 anos), Lajeado (homem, 72 anos), Porto Alegre (dois homens - 60 anos e 70 anos), São Gabriel (homem, 75 anos), São Leopoldo (homem, 56 anos), São Vicente do Sul (homem, 29 anos), Sapucaia do Sul (mulher, 79 anos) e Vacaria (homem, 91 anos).

A divulgação é feita conforme a confirmação da relação do óbito com a doença causada pelo novo coronavírus. Os doentes são testados pelo exame RT-PCR para identificar se são ou não positivos para Covid-19. O dado é inserido ainda no dia da morte do infectado, gerando o mata das ocorrências. Segundo o painel estadual, 25 de abril teve até agora o maior número de mortes em um dia, com 11 falecimentos.

O Estado chegou a 14.135 confirmados, com 10,9 mil pessoas recuperadas.

A prefeitura informou que anuncia na semana que vem Em Porto Alegre, que chegou a 49º óbito nesta quarta, o alerta foi disparado em relação à ocupação de leitos de UTI, que chega a 67% casos de Covid-19 confirmados e 28 suspeitos nos leitos.se poderão ser retomadas restrições ou se podem ocorrer novas liberações. Tudo vai depender do comportamento das internações. Se o crescimento de doentes nas unidades de terapia intensiva continuar, o município deve recuar em flexibilizações.

acute; são 332 municípios dos 497 do Rio Grande do Sul com casos.