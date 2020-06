RS chega a 12,7 mil casos e 291 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Uma nova atualização dos números da Covid-19 no Estado do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (8), feita pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), adicionou 122 casos novos da doença nas últimas 24 horas, bem como cinco óbitos. Somando-se a informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre não incorporadas pela SES, os casos totais no Estado chegaram a 12.781, bem como um acúmulo de 291 mortes em 329 municípios do Estado. O número de pacientes recuperados é de 8.587, 70% dos casos já registrados.