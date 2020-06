Brasil registra 1.005 novas mortes por coronavírus em 24 horas e total supera 35 mil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Depois de dois dias seguidos de recordes, o Brasil registrou 1.005 novas mortes por coronavírus nesta sexta (5), segundo dados do Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 35.026.

Com 30.830 novos casos confirmados em 24 horas, o Brasil chega a 645.771 casos desde o início da pandemia.

Na quinta, exatos cem dias após ter sido confirmada pela primeira vez no Brasil, foram registrados 1.473 novos óbitos por Covid-19 no país -o que significa que a doença matou mais de um brasileiro a cada minuto no país.

Assim, o Brasil superou a Itália, país que simbolizou primeiro a tragédia da pandemia, tornando-se o terceiro no ranking de óbitos resultantes da doença no mundo.

Na terça (2), o Brasil havia registrado 1.262 novos óbitos e ultrapassado a marca tétrica de 30 mil óbitos desde o início da pandemia.

A divulgação dos dados sofreu atrasos pelo terceiro dia seguido. Inicialmente marcada para 19h, só ocorreu às 22h. Nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu o atraso da divulgação dos boletins do Ministério da Saúde e disse que, com a mudança de horário "acabou matéria no Jornal Nacional". Ele também se referiu à Rede Globo, que veicula o Jornal Nacional, como "TV funerária".