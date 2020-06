RS tem quase 12 mil casos de Covid-19 e registra 11 óbitos

O Rio Grande do Sul está perto da marca dos 12 mil casos de Covid-19 nesta sexta-feira (5). De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) no início da noite, houve 591 novos casos da doença provocada pelo coronavírus no Estado. Junto com dados provenientes dos boletins epidemiológicos da prefeitura de Porto Alegre, os números totais no Estado chegam a 11.995 casos confirmados, dos quais 8.391 estão recuperados em 323 municípios gaúchos.

Além da inclusão de um óbito ocorrido nesta quinta-feira (4) em Porto Alegre Outros 11 óbitos foram computados nesta sexta-feira, fazendo um número total de 276 mortes pela Covid-19., de uma mulher de 88 anos, as demais vítimas eram residentes nos seguintes municípios: Alvorada (homem, 61 anos)

Bento Gonçalves (homem, 49 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 77 anos)

Condor (mulher, 42 anos)

Jaguari (homem, 89 anos)

Seberi (homem, 67 anos)

Tiradentes do Sul (mulher, 64 anos)

Trindade do Sul (homem, 66 anos)

Viamão (mulher, 80 anos)

Viamão (mulher, 82 anos)

Os 591 novos casos de Covid-19 notificados nesta sexta-feira ocorreram em um total de 125 municípios gaúchos. Novamente, a SES incorporou o maior número de notificações em 24 horas provenientes de Porto Alegre, com 130 casos. Outras três cidades tiveram mais de 20 registros: Passo Fundo, com 29 casos; Poço das Antas, com 27; e Marau, com 20. Confira a lista completa de casos desta sexta por município: