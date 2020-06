Rio Grande do Sul tem prevalência de bandeira laranja no distanciamento controlado

retornaram à bandeira laranja O governador Eduardo Leite reforçou, nesta segunda-feira (1º), através de live nas redes sociais, as ações de enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul. No sábado, após a atualização do sistema de Distanciamento Controlado contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, Capão da Canoa e Uruguaiana. Desta forma, das 20 regiões divididas pelo modelo de distanciamento controlado, 14 apresentam risco epidemiológico, quando a capacidade do sistema de saúde da região está acima do nível de propagação do vírus.

De acordo com Leite, a região de Uruguaiana, composta por 11 municípios da divisão do distanciamento, apresentou piora em quatro indicadores, ao passo em que obteve melhora em outros dois. “Na variação semanal de novos casos de Covid-19, a região foi de laranja para preto. Depois, na variação de casos confirmados em UTI, passou de amarelo para vermelho, e no estágio da evolução também passou da bandeira amarela para a preta”. Ou seja, houve crescimento de quatro para 10 hospitalizações confirmadas por Covid-19 e aumento de sete para 10 casos de internações em UTI por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos últimos 14 dias.

Já em Capão da Canoa, região composta por 23 municípios, segundo o governador, o fato predominante para esta troca de bandeiras foi justamente a questão do número de hospitalizações, atreladas a outros fatores que merecem atenção. “A soma do número de novas hospitalizações de síndromes respiratórias com Covid-19, nos últimos 14 dias, foi igual ou maior que 5. E, além disso, houve piora em três indicadores, como, por exemplo, a variação semanal no número de novas hospitalizações Covid, de amarelo indo para preto, e novas hospitalizações Covid sobre a população, passando da bandeira amarela para a laranja”, explicou. Neste período, o número de hospitalizações confirmadas por Covid-19, passou de zero para oito, e o número de internações em leitos de UTI por SRAG subiu de 2 para 12.

Região de Uruguaiana, composta por 11 municípios da divisão do distanciamento. Foto: Reprodução/JC

Durante a transmissão ao vivo, o governador reforçou que as mudanças de bandeiras são realizadas mediante a critérios de análise de cada região. “Nenhum indicador sozinho é relevante o suficiente para a mudança da bandeira. O conjunto analisado é o que identifica a necessidade de mudança ou não”.

Além de Capão da Canoa e Uruguaiana, seguem nas regiões de risco médio Santa Maria, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Lajeado. Já as regiões de Taquara, Ijuí, Santa Rosa, Bagé, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul, por apresentarem baixo risco, seguem com bandeira amarela.