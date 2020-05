Rio Grande do Sul chega a 9,7 mil casos de coronavírus neste sábado

Novos dados da pandemia de coronavírus apontam que o Rio Grande do Sul atingiu 9,7 mil casos da Covid-19 neste sábado (30). Dados da Secretaria Estadual da Saúde e da prefeitura de Porto Alegre apontam para 9.707 registros, com 6.709 recuperados, 218 óbitos e 287 municípios com notificações. Foram dois novos óbitos.

Porto Alegre teve o 35º óbito, de uma mulher de 80 anos, que estava internada na UTI do Hospital São Lucas desde 19 de maio e em ventilação mecânica. A segunda morte foi em

Na apuração de casos, as cidades que despontaram foram Passo Fundo (21) e Lajeado (20), que lidera em casos. Porto Alegre teve 11 novos casos, segundo a pasta da Saúde, em seu Twitter.