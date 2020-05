RS e Uruguai devem firmar protocolos únicos em cidades gêmeas de fronteira

O Rio Grande do Sul e o Uruguai devem firmar protocolos únicos para os dois lados da fronteira, em cidades consideradas gêmeas, como Sant’Ana do Livramento e Rivera. Em reunião realizada na tarde deste sábado (30) por videoconferência, foi confirmada a criação de um Grupo de Trabalho (GT) visando a formação e realização de protocolos únicos para os dois lados da fronteira. O encontro foi coordenado pelo presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e teve a presença de lideranças dos governos do Rio Grande do Sul e do Uruguai.

O GT será uma espécie de Centro de Operações Epidemiológicas e atuará entre o Ministério da Saúde do Uruguai e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, com a participação de todas as cidades Gêmeas na fronteira do Brasil e Uruguai. “Temos raízes conjuntas. Somos cidades irmãs, sem fronteiras. Por isso, a criação desse Centro de Operações Epidemiológicas RS/Uruguai será fundamental para combatemos o Covid-19”, destacou Antunes.

Durante a reunião, o ministro de Saúde Pública do Uruguai, Daniel Salinas, confirmou novamente a presença de representantes do Governo Uruguaio na próxima quarta-feira (03), em Rivera. “Nesta próxima semana, vamos reunir nossas equipes e firmar protocolos únicos entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, onde, numa atitude de colaboração conjunta, teremos sempre a saúde pública em primeiro lugar. O vírus não respeita a Fronteira”, declarou o ministro se Saúde Pública do Uruguai, Daniel Salinas.

Segundo a secretária Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergamann, o trabalho acontecerá em conjunto, após a assinatura destes termos de trabalho e cooperação. “Vamos formar esse documento de colaboração sanitária entre o governo do RS e o governo Uruguaio visando trabalhos, protocolos e testagens conjuntas nas cidades de Fronteira entre o Uruguai e o Brasil”, explicou.

Além de Livramento e Rivera, as cidades que comporão o trabalho em conjuntos são: Aceguá (RS) e Acegua (UY); Quaraí (RS) e Artigas (RS); Barra do Quarai (RS) e Bella Union (UY); Chuí (RS) e Chuy (UY); e Jaguarão (RS) e Rio branco (UY).

Também participaram da reunião a secretária de Relações Federativas e Internacionais do RS, Ana Amélia Lemos, o senador uruguaio, Tabaré Viera, o diretor da Auditoria Médica da Secretaria da Saúde, Bruno Naundorf e o coordenador da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da ALRS, Cristiano Guerra.