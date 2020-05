RS tem mais de 600 novos casos de Covid-19 e quatro mortes nesta sexta

surtos em 36 empresas, sendo 21 delas plantas frigoríficas O Rio Grande do Sul vai fechar a semana cada vez mais perto dos 10 mil casos de Covid-19. Nesta sexta-feira (29), o painel do JC para o novo coronavírus aponta mais de 600 novos casos da doenças confirmadas pelas autoridades sanitárias. Boletim Epidemiológico mostrasituadas na serra gaúcha, Vale do Taquari e Planalto.

Foram 643 registros a mais nesta sexta, elevando a 9.402 notificações, e quatro mortes. Com isso, o Estado alcança 212 óbitos. Nessa quinta-feira (28), mais de mil casos já haviam sido acrescentados ao quadro estadual. O número de recuperados chega a 6.246 pessoas. A doença já te contaminados em 283 das 497 cidades gaúchas.

Os óbitos foram registrados em Capão da Canoa, de uma mulher de 34 anos, em Lagoa Vermelha, de um homem de 65 anos, em Passo Fundo, de uma mulher de 70 anos, e em São Gabriel, de uma mulher de 92 anos. Passo Fundo chegou a 31 mortes, três a menos do que a Capital, com 34 registros. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) não informou o perfil de adoecimento as novas vítimas.

Lajeado manteve a liderança em casos que assumiu nessa quinta, com 1270 registros, seguida de Porto Alegre, com 1.196. No levantamento do mapa estadual, a Capital mantém um registro menor, devido à demora na inserção de dados no sistema nacional. A informação presente no painel do JC é baseada na divulgação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Na atualização desta sexta, entre as localidades com mais novos casos individualmente, destacam-se Passo Fundo (34), Sapucaia do Sul (20), Santa Maria (13), Serafina Corrêa (10) e Trindade do Sul (10).

Neste sábado (30), deve ser divulgado o quadro do distanciamento controlado para as 20 regiões. A atualização valerá para a próxima semana.