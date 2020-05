São Paulo ultrapassa os 100 mil casos de coronavírus

O estado de São Paulo ultrapassou nesta sexta-feira (29), a marca dos cem mil casos de coronavírus e sete mil mortos em decorrência da doença. Já são 101.556 pessoas infectadas pelo vírus, que fez 7.275 vítimas fatais. Nas últimas 24h, foram notificados 5.691 casos e 295 óbitos.

Este é o segundo maior crescimento diário em número de novos casos e mortes no Estado desde o início da epidemia. Na quinta, o Estado bateu recorde no aumento de casos registrados em 24 horas. O pico anterior de óbitos ocorreu no dia 19 de maio, com 324 mortes contabilizadas em um dia.

Conforme o Estadão mostrou nesta sexta, 191 cidades vêm registrando alta no número de casos. Apesar disso, o governo autorizou a flexibilização da quarentena em 86% desses municípios.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 no Estado é de 70,7%. No dia anterior, o índice era de 75,1%. Na Grande São Paulo, a taxa é de 83,1% nesta sexta contra 88,9% no dia anterior.

Atualmente há 12,5 mil pacientes internados em SP, sendo 4.710 em UTI e 7.822 em enfermaria.