Canoas limita comércio aos domingos e feriados

A prefeitura de Canoas anunciou novas medidas para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no município. Segundo decreto publicado na quinta-feira (28), nos domingos e feriados, o comércio varejista, restaurantes, lancherias, shoppings e demais estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais pelo decreto do governo do Estado devem permanecer fechados. Já os supermercados ficam com a abertura limitada até as 13h. As praças também não poderão ser usadas pelo público nos domingos aos feriados (somando-se aos parques da cidade, que também estão interditados).