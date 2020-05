Porto Alegre tem mais duas mortes pelo novo coronavírus e total vai a 31

Atualizada às 11h15min

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre confirmou nesta segunda-feira (25) mais duas mortes pelo novo coronavírus na Capital. As vítimas são dois homens de 69 anos e 85 anos, o primeiro com comorbidade neoplasia e o outro com doenças cardiovascular e neurológica prévias.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de óbitos por Covid-19, total de 31, à frente de Passo Fundo e Lajeado, com 29 e 16 mortes cada.

A vítima de 69 anos era residente de Porto Alegre e estava internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 3 de abril. No dia 18 de abril deu entrada na UTI, quando a coleta para Covid-19 deu positiva. Já o outro homem, também residente Porto Alegre, estava internado no Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 21 de abril, na UTI desde 7 de maio com ajuda de ventilação mecânica.

Ao todo, são 183 óbitos pela doença no Rio Grande do Sul e 6.851 casos confirmados. A doença está em 257 municípios gaúchos.