liberou o retorno parcial das atividades na semana passada O Estádio Beira-Rio está retomando parte de suas operações externas, após decreto da prefeitura de Porto Alegre que

As lojas e restaurantes retomaram o atendimento ao público na última quinta-feira (21). Já o Museu do Clube teve sua reabertura na sexta (22), com a volta das visitações.

De acordo com a administração do local, o complexo Beira-Rio contará com controle de público no pátio. Na demais lojas externas, o controle será feito por cada operador, seguindo as orientações e protocolos estabelecidos pelo decreto municipal.