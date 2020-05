Passo Fundo reabre restaurantes e shoppings

Restaurantes e shopping centers de Passo Fundo retomam as atividades nesta segunda-feira (25). Os estabelecimentos do município, que segue com bandeira laranja no plano de distanciamento controlado do governo do Estado, terão de seguir regras rígidas, com limitação de horário e de público, de acordo com decreto da prefeitura municipal.

Aos restaurantes, é vedado qualquer tipo de rodízio e o serviço de buffet deve ter uma proteção física no local dos alimentos, sem acesso pelos clientes, ou seja, os funcionários que irão servir. Ainda, a distância entre as mesas deve ser de dois metros, capacidade máxima de atender 50% do total e obrigação de fazer a capacitação dos trabalhadores.

Todos os trabalhadores e frequentadores dos estabelecimentos autorizados deverão, obrigatoriamente, usar máscaras de proteção, assim como adotar as práticas de higienização. Bares ficam de fora dessa retomada, podendo funcionar apenas aqueles que trabalham como restaurantes.

Os shoppings centers terão horário reduzido, das 12h às 18h, com limite de funcionários e clientes em cada loja, a exemplo dos comerciantes de rua. A limitação é de 25% da capacidade de atendimento. Segue vedada a abertura de brinquedotecas ou qualquer ambiente não comercial que cause aglomeração de pessoas.

O Passo Fundo Shopping informou que passou por uma higienização total e foram implementadas dezenas de medidas de segurança. O público será limitado 1786 pessoas, 25% da sua capacidade máxima. Também foram instalados tapetes sanitizadores e funcionários realizam a aferição da temperatura dos clientes nas entradas abertas (na avenida Presidente Vargas e nas duas do andar térreo).

O estacionamento está temporariamente gratuito. Além disso, será disponibilizado álcool higienizador 70% para as mãos em mais de 40 pontos espalhados pelo estabelecimento. Cinema, áreas kids e lounges de convivência permanecem fechados e estão suspensos os serviços de empréstimo de carrinhos de bebê e carrinhos pet. Será mantido o serviço especial de atendimento para grupos de risco com formas alternativas como Delivery Point, sistema de compra on-line com retirada no estacionamento do shopping, sem sair do carro.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), até domingo (24) Passo Fundo possuía 481 casos confirmados de Covid-19 e 29 óbitos, sendo o município com maior número de falecimentos no Estado. A cidade é a terceira no ranking de casos confirmados no Rio Grande do Sul, atrás de Lajeado (870, com 16 óbitos) e Porto Alegre (602 casos e 28 falecimentos).