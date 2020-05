RS tem mais quatro mortes confirmadas por Covid-19 neste domingo

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (24) quatro óbitos por novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, também foram confirmados 137 novos casos de pessoas com Covid-19 - doença decorrente da contaminação com o vírus. Ao todo, são 180 óbitos pela doença no Estado e 6.470 casos confirmados.

De acordo com a Secretaria da Saúde, os óbitos registrados hoje são uma mulher de 58 do município de Caçapava do Sul, uma mulher de 51 anos de Canela, outra mulher de 70 anos de Passo Fundo e um homem de 74 anos de Porto Alegre.

A pasta divulgou a atualização dos dados no final da tarde deste domingo. O número estimado de pacientes curados no Estado é de 4.597 - 71% dos casos. A atualização teve ainda a exclusão de três casos por duplicidade.

Os novos casos confirmados hoje pelo novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Arroio do Meio – 1

Bom Jesus – 1

Caçapava do Sul – 1

Cachoeira do Sul – 2

Canela – 1

Canoas – 3

Capão da Canoa – 1

Carazinho – 2

Carlos Barbosa – 16

Marau – 1

Marcelino Ramos – 1

Montauri – 1

Não-Me-Toque – 1

Novo Hamburgo – 1

Palmeira das Missões – 1

Passo Fundo – 6

Pelotas – 5

Porto Alegre – 1

Rio dos Índios – 1

Rio Grande – 1

Santa Maria – 2

São Borja – 1

Sapucaia do Sul – 4

Serafina Corrêa – 1

Tapejara – 3

Taquara – 1

Taquari – 1

Tenente Portela – 2

Tramandaí – 2

Vacaria – 1

Vila Maria – 2