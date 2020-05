Com aumento das testagens, Lajeado tem 840 casos e assume topo do contágio no RS

O alto índice de testagem da Covid-19 em Lajeado está resultando em grande número de casos confirmados na cidade. Ao longo dos últimos dias, o município vem aumentando os indicadores de casos positivos e, devido ao volume de testes rápidos realizados nos frigoríficos com surtos da doença, deverá assumir o topo da lista de contaminações no Estado, nesta sexta-feira (22). Até Às 12h, a cidade contabilizava 840 casos positivos, sendo 761 recuperados e 16 óbitos.

Na quinta-feira (21), a cidade já aparecia como a segunda com maior quantidade de casos confirmados no Rio Grande do Sul, atrás apenas de Porto Alegre. "O número de casos positivos deve nos deixar atentos para os cuidados necessários para evitar novas contaminações, como o distanciamento social, higiene e uso de máscara. Mas, ao mesmo tempo, podemos ver estes números como algo positivo, porque são pessoas que se contaminaram, desenvolveram anticorpos e agora estão aptas a voltar ao trabalho sem risco de contaminar outras pessoas", explica o secretário municipal de Saúde de Lajeado, o pneumologista Cláudio Klein.

A partir desta sexta-feira, a prefeitura do município informa que vai ainda alterar o quadro de divulgação dos casos positivos da cidade, usando os dados locais, independentemente da contabilização feita pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Uma vez que recebe os dados dos casos positivos dos relatórios das empresas e precisa registrá-los no sistema estadual, o relatório da SES acaba contabilizando os dados mais tarde. Por este motivo, o quadro do município, divulgado diariamente no Facebook da Prefeitura, terá geralmente mais registros de casos do que a tabela estadual. Além desta mudança, também haverá a diferenciação entre os testes do tipo PCR, usados para o cálculo da bandeira regional, e os testes rápidos.

O aumento das testagens também reflete na redução do índice de letalidade da doença na cidade. Pois, na medida em que mais pessoas são testadas e casos confirmados, a proporção entre o número de pessoas que morrem é menor em relação às contaminadas. Lajeado, com os novos números de casos confirmados - 840 casos - e os 16 óbitos já registrados, tem uma letalidade atual de 1,9%.

Desde o início desta semana, a Vigilância Epidemiológica de Lajeado, que integra a Secretaria Municipal da Saúde, está recebendo diariamente as informações sobre as testagens que estão sendo realizadas nos frigoríficos. As empresas estão usando testes rápidos, que avaliam a presença de anticorpos nos trabalhadores, e todos os casos positivos são informados ao sistema de notificação da SES.