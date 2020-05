RS tem 549 casos de Covid-19 em 24h; doença supera a metade dos municípios gaúchos

Com a adição de 549 novos casos de Covid-19 no balanço de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, além de casos de Porto Alegre ainda não contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado chegou, nesta quinta-feira (21) ao número de 5.769 casos confirmados (veja quadro abaixo) em 251 municípios gaúchos. Ou seja, atualmente, a doença está presente em mais da metade dos 497 cidades do Estado.

Os cinco óbitos confirmados nesta quinta-feira residiam nas seguintes cidades:

Canoas (mulher, 64 anos)

Cruz Alta (homem, 61 anos)

Garibaldi (mulher, 70 anos)

Lajeado (homem, 64 anos)

Porto Alegre (homem, 41 anos)

Lajeado vai para o 2º lugar em casos

501 casos de Covid-19 em dois frigoríficos do município O município que teve mais registros em 24 horas foi Lajeado, com 198 confirmações. Na quarta-feira (20), foram constatados, pela vigilância epidemiológica de Lajeado,. Portanto, o total de casos na cidade já chega a 577 – com 16 mortes – alçando Lajeado para a 2ª com mais casos no Rio Grande do Sul, atrás apenas de Porto Alegre, e à frente de Passo Fundo.

Os 549 novos casos são originários de 92 municípios do Estado nesta quinta-feira: