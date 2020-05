CMPC doará 1 milhão de máscaras de proteção ao governo gaúcho

Com a entrega simbólica de caixas de máscaras para proteção individual ao governo do Estado, nesta quinta-feira (21), a CMPC firmou o compromisso de doar 1 milhão de máscaras para uso no enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul. Serão 900 mil unidades, 300 mil a cada mês, além de um primeiro lote de 100 mil máscaras já doado para serviços públicos de saúde das cidades em que a empresa mantém operações.