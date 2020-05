Fase desmente surto de coronavírus em unidades

A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) publicou, nesta quarta-feira (20), uma nota oficial afirmando que não há surto de contaminação de coronavírus em nenhuma unidade de Porto Alegre no momento.

A morte do servidor João Batista Ramos de Freitas, internado com Covid-19 há mais de um Hospital São Lucas da Pucrs chamou atenção para os cuidados com a doença no local. A Fundação aponta 13 servidores contaminados, sendo 12 recuperados, e dois adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que também testaram positivo, mas já estão recuperados. Segundo indícios, a Fase pode ter enfrentado um surto mas agora já está controlado.

A equipe de Vigilância em Saúde de Porto Alegre também ratifica que não há surto em nenhuma das unidades. A fundação afirma que todas as medidas cabíveis de controle da pandemia estão sendo adotadas nos ambientes de trabalho.