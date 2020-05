Porto Alegre registra a 26ª morte pelo novo coronavírus

Porto Alegre registrou a 26 morte por Covid-19. O paciente era um homem de 40 anos que estava internado no Hospital de Clínicas desde o dia 13 de maio. Ele não tinha histórico de doenças crônicas.

O óbito foi registrado nessa terça-feira (19), mas confirmado pela Secretaria Municipal da Saúde hoje. Segundo a pasta, o paciente foi encontrado em parada cardiorespiratória na rua, reanimado pelo SAMU, entubado e levado ao hospital. O teste para novo coronavírus apresentou resultado positivo em exame PCR.

Com essa atualização, Porto Alegre volta a concentrar o maior número de mortes por Covid-19 no Estado, à frente de Passo Fundo e Lajeado (veja dados no painel abaixo). Já são 161 óbitos causados pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul,