Coronavírus: Rio Grande do Sul ultrapassa 4 mil casos e registra nove mortes

Brasil bateu o recorde de mortes em 24 horas: 1.179 Novos dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul apontam o registro de nove mortes nesta terça-feira (19) por conta de complicações da Covid-19. Com isso, o total de óbitos no Estado chegou a 160, em um dia em que o

Também houve a confirmação de 51 novos casos de contágio pelo novo coronavírus no Estado pela SES. Junto com casos de Porto Alegre divulgados pelo boletim epidemiológico da prefeitura da Capital e ainda não computados pelo governo estadual, o número total de infectados no Rio Grande do Sul ultrapassou os 4 mil casos: foram 4.039 novos registros em 224 municípios do Estado (veja quadro abaixo).

As novas vítimas da Covid-19 eram residentes nos seguintes municípios:

Canoas (mulher, 72 anos, e homem, 75)

Caxias do Sul (homem, 74 anos)

Gravataí (mulher, 68 anos)

Ibirapuitã (mulher, 39)

Montenegro (mulher, 76 anos)

Passo Fundo (homem, 63 anos)

Porto Alegre (homem, 57 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 68 anos)

Já os 51 casos de Covid-19 notificados nesta terça se originaram nos seguintes municípios gaúchos: