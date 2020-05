Capital atinge o maior número de pacientes com Covid-19 em UTIs

O visível aumento de pessoas circulando nas ruas de Porto Alegre, com os parques e praças da Capital cheios no fim de semana e a gradual abertura do comércio na cidade, impactaram no quadro da pandemia do novo coronavírus na cidade. Nesta segunda-feira (18), a Capital atingiu o maior número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da doença desde o início da pandemia na cidade.

Conforme monitoramento em tempo real da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), eram 45 pessoas hospitalizadas em leitos de UTI na cidade na noite desta segunda-feira. O número ultrapassa as 44 pessoas em leitos intensivos no sábado, dia 16 e pode indicar o início de um pico da Covid-19 na Capital.

Além dos 45 pacientes com diagnóstico confirmado em UTIs, havia outras 32 pessoas com sintomas respiratórios e suspeita de contaminação pelo novo coronavírus também internadas em unidades intensivas. Já são 24 as vítimas fatais da doença na cidade desde que o primeiro caso foi registrado, no dia 8 de março. A primeira morte na cidade se deu no dia 20 de março. Somente ontem, foram três novas mortes confirmadas na Capital.