Porto Alegre registra 23ª morte de paciente por complicações da Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre registrou, no fim da tarde desta segunda-feira (18) a 23ª morte em decorrência de complicações da Covid-19, doença provocada pela ação do SARS-CoV-2, o novo coronavírus.

A nova vítima da Covid-19 é uma mulher, de 97 anos, que estava internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Internada desde 1 de maio, a paciente sofria de diabete, hipertensão e insuficiência renal crônica.

Mais cedo, no início da tarde, a Capital gaúcha já tinha registrado seu 22º óbito, de um homem de 63 anos com histórico de hipertensão. Ele estava internado no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) desde o dia 14 de abril.