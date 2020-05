JBS doará R$ 21,7 milhões para o combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul

A companhia de frigoríficos JBS vai doar R$ 21,7 milhões para o combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Os recursos serão destinados a ações de saúde pública, social e apoio à ciência, viabilizando a construção de hospitais modulares (permanentes), compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de saúde, cestas básicas e de higiene e limpeza, entre outros.

As doações serão destinadas ao Estado (R$ 10 milhões) e a 11 cidades gaúchas (R$ 11,7 milhões), beneficiando direta ou indiretamente uma população de quase três milhões de pessoas. Todas as iniciativas serão auditadas pela consultoria Grant Thornton, que abriu mão de seus honorários para contribuir com o programa social.

Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, integra o Comitê Consultivo da iniciativa. O executivo destaca a abrangência do projeto. "A capilaridade das ações vai permitir estender esse apoio a todo país. No Rio Grande do Sul, teremos o cuidado de identificar as prioridades do estado e das cidades que serão atendidas pelo projeto. Dessa forma, decidiremos juntos a melhor alocação dos recursos”, destaca.