Passo Fundo libera funcionamento de academias e outros serviços

Com bandeira laranja no plano de distanciamento controlado do Estado, a partir desta segunda-feira (18) Passo Fundo terá algumas atividades liberadas com restrições, como uso de máscaras, práticas de higienização e limitação do quadro de funcionários a 50% da equipe. Serviços de contabilidade, auditoria, consultoria, engenharia, arquitetura, publicidade e outros, imobiliárias e similares, serviços profissionais de advocacia serviços administrativos e auxiliares e outros poderão retomar suas atividades. O decreto foi publicado neste domingo (18). Passo Fundo confirmou na manhã desta segunda mais dois óbitos por Covid-19 , chegando a 24 mortes pela doença até o momento.