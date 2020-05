Passo Fundo tem mais duas mortes por Covid-19 e total chega a 24

Mais duas mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas em Passo Fundo na manhã desta segunda-feira (18). As vítimas são homens de 66 e 90 anos de idade, ambos com comorbidades. Já são 24 mortes por Covid-19 na cidade, o maior número entre os municípios gaúchos, inclusive Porto Alegre, epicentro da doença.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Passo Fundo, mas ainda não consta no balanço oficial da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que deve atualizar os dados ao longo do dia. Até este domingo, a pasta(veja no painel abaixo).

Também de acordo com o último balanço, são 3.948 casos da doença já confirmados em 224 municípios gaúchos e 2.175 pacientes curados (58,2% dos casos).

Passo Fundo está entre as regiões que mais preocupam pelo avanço do vírus no Rio Grande do Sul. A cidade, que estabelece as regras do distanciamento controlado em vigor deste a segunda-feira passada (11).