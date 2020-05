Porto Alegre tem aumento de pessoas em UTIs por coronavírus

Como adiantado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na última semana em entrevista ao Jornal do Comércio, Porto Alegre teve um crescimento no número de pessoas hospitalizadas em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da Covid-19. No início da noite de ontem, haviam 43 pacientes internados em UTI com diagnóstico confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Outras 26 pessoas com suspeita de contaminação também estavam hospitalizadas.

Conforme Marchezan, o aumento no número de pessoas infectadas e na taxa de ocupação hospitalar é esperado com a liberação gradual de atividades econômicas. No sábado, eram 44 pessoas em UTI por Covid-19. O número foi o maior desde o início da pandemia. Os 43 internados de ontem se igualam ao número do dia 10 de abril, o maior até então.

A Capital conta com 617 leitos de UTI. Desses, 458 estavam ocupados neste domingo - um percentual de ocupação de 74,2%. O Rio Grande do Sul tinha um total de 125 pacientes em UTIs com confirmação de Covid-19 ontem. Outras 82 pessoas com suspeita da doença também estavam em unidades intensivas.