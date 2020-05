Grupo BIG entrega 100 toneladas de alimentos a comunidades impactadas pela Covid-19

Nesta segunda-feira (18), o Grupo BIG inicia a entrega de 100 toneladas de alimentos a comunidades vulneráveis do Rio Grande do Sul, residentes próximo de suas lojas. A iniciativa é parte de um projeto que tem como objetivo incentivar e recolher doações feitas por clientes e pelos mais de 50 mil colaboradores da empresa. A entrega será feita para a Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Por meio da ação, denominada #AtitudesBig, o grupo contribuirá com o envio de mais de 300 toneladas de alimentos e produtos de primeira necessidade em todo o País, para entidades como o Mesa Brasil, Amigos do Bem e a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. A empresa também repassar montante arrecadado pelos seus colaboradores, adicionando parte do valor que será doado para as comunidades impactadas pelo novo coronavírus.

De abril até o início de maio, o Banco de Alimentos já contabilizava 650 mil quilos de alimentos doados. São mais de 35 mil cestas básicas entregues para cerca de 150 mil pessoas. No mês de junho, o Banco de Alimentos estima chegar ao total de 1 milhão de quilos de alimentos entregues no Estado.