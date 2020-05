Chegam ao País 6,5 milhões de máscaras de proteção compradas pelo governo federal

Um lote de 6,5 milhões de máscaras de proteção individual adquiridas pelo governo federal chegou ao Brasil na madrugada deste domingo (17), vindo da China. A carga foi transportada em vôo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), e será destinada para enfrentamento da Covid-19 nos estados. Desde o dia 6 de maio, o País já recebeu mais de 25 milhões de máscaras cirúrgicas - equivalente a 120 toneladas de equipamentos - de um total de 240 milhões de equipamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde.

O voo partiu de Xiamém (China), fez escala em Amsterdã (Holanda), e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) às 4h35. As máscaras cirúrgicas de três camadas, somando cerca de 30 toneladas, foram transportadas em aeronave de passageiros que precisou ser adaptada para receber as caixas com o produto, que será destinado às 27 unidades da federação.

No total, foram compradas da China 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95, que serão trazidas ao Brasil em mais de 40 voos fretados, o que corresponde a 240 milhões de máscaras. O governo federal também está apoiando estados e prefeituras na logística e distribuição dos equipamentos.