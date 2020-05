Casos de Covid-19 no RS ultrapassam 3,8 mil; atualização inclui 606 registros

Entre casos antigos de diversos municípios gaúchos e notificações mais recentes, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul atualizou seu quadro de casos de Covid-19 para 3.707 casos em 224 municípios do Estado, com a inclusão de 606 registros somente nesta sexta-feira (15). Os óbitos também foram atualizados e chegam a 132 no total.

Porém, somados a dados do boletim epidemiológico de Porto Alegre, que entra no sistema estadual somente dias depois, os números totais do Estado chegam a 3.833 casos de Covid-19 desde a entrada da pandemia no Rio Grande do Sul (veja quadro ao final da matéria).

a SES fez um alinhamento dos municípios gaúchos ao sistema E-SUS notifica Nesta sexta-feira,, para corrigir a distorção que havia entre os casos divulgados pelo Estado e as prefeituras.

Houve seis novas notificações de óbitos no Estado nesta sexta, nos seguintes municípios:

Barros Cassal (mulher, 70 anos)

Osório (homem, 77 anos)

Guaíba (homem, 63 anos)

Lajeado (mulher, 82 anos)

Lajeado (mulher, 88 anos)

Tunas (homem, 89 anos)

Os 496 casos positivos para Covid-19 incluídos pela SES na tarde desta sexta-feira foram registrados em 95 municípios, dos quais 11 fizeram notificações pela primeira vez. Pela demora na notificação, 28% dos casos são estimados como recuperados, pois passam de 14 dias, tempo médio de recuperação.

Já o total de 606 casos incluídos nesta sexta-feira (incluindo os casos acima) provém dos seguintes municípios: