22ª morte pela doença em Porto Alegre A Prefeitura de Porto Alegre corrigiu um erro na contagem de óbitos devido à Covid-19 na Capital. Pela manhã, a Secretaria da Saúde havia confirmado a. Segundo informações divulgadas no fim desta tarde pela Prefeitura, no entanto, o homem de 63 anos que faleceu na quinta-feira (14) e que estava internado na UTI do Hospital Ernesto Dorneles, em Porto Alegre, é, na verdade, do município de Guaíba.

Divulgado na conta oficial do município no Twitter no fim da tarde desta sexta-feira (15), a contagem oficial de mortes devido ao coronavírus em Porto Alegre permanece, portanto, em 21, e não 22, como divulgado mais cedo.

Informamos que em contato com Centro de Operações de Emergência (COE RS) foi constatado erro na notificação do óbito. Óbito anunciado como número 22 de Porto Alegre não pertence a capital gaúcha. Trata-se de paciente de Guaíba. Seguimos c/ 21 óbitos

Internada desde o dia 26 de abril, a vítima, que não teve sua identidade divulgada, era hipertenso e diabético. Com esta atualização, ele é o quarto caso de óbito devido ao novo coronavírus pertencente à cidade de Guaíba.