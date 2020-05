Porto Alegre confirma 22º morte por Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O 22º óbito por coronavírus em Porto Alegre foi confirmado pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira (15). Segundo o balanço estadual, são 127 mortes no Rio Grande do Sul.

O homem de 63 anos faleceu na quinta-feira (14) e foi comunicado nesta sexta. O paciente estava na UTI do Hospital Ernesto Dorneles desde o dia 26 de abril. Segundo a prefeitura, ele era hipertenso e diabético.

Porto Alegre segue com o maior número de casos confirmados e mortes no Estado. São 723 infecções na capital gaúcha, das 3.250 em todo o Rio Grande do Sul.