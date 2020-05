Rio Grande do Sul chega a 3,2 mil casos de Covid-19 e registra mais seis óbitos

O Rio Grande do Sul chegou, nesta quinta-feira (14) à marca de 3.250 casos confirmados de Covid-19 em 108 municípios do Estado, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul e casos de Porto Alegre ainda não incluídos na contabilidade estadual (veja quadro abaixo).

Os óbitos em decorrência das complicações da doença subiram a 126, com seis mortes notificadas nesta quinta. Uma delas ocorreu em Passo Fundo, que chegou à 21ª morte pela doença e novamente se equipara a Porto Alegre, epicentro da pandemia no estado.

O número estimado de pacientes recuperados no Rio Grande do Sul é de 1.813, equivalendo a 58,4% do total de casos ocorridos desde a chegada da pandemia no Estado.

As mortes confirmadas nesta quinta são de vítimas dos seguintes municípios:

Bento Gonçalves (homem, 82 anos)

Lajeado (mulher, 83 anos)

Passo Fundo (homem, 51 anos)

Saldanha Marinho (homem, 51 anos)

Santa Maria (mulher, 60 anos)

Santana do Livramento (mulher, 71 anos)

A SES contabilizou 104 casos novos de contaminação pelo novo coronavírus, ocorridos em 31 municípios: