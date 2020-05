Passo Fundo tem mais um óbito e chega a 21 mortes por Covid-19

Passo Fundo registrou nesta quinta-feira (14) a 21ª morte por Covid-19 no município. A vítima é um homem de 51 anos, com histórico de comorbidades. Com mais este registro, Passo Fundo iguala Porto Alegre, epicentro da doença, em número de mortes. A cidade na região do Planalto enfrenta um surto do novo coronavírus e uma escalada no número de casos.

Foram nove mortes ontem O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, mas ainda não consta no balanço oficial da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES). A última atualização da pasta, no fim dessa quarta-feira (13), registrava 120 óbitos pelo novo coronavírus no Estado.

são quase 25 mil pessoas contaminadas pelo vírus no Rio Grande do Sul A doença já chega a 208 municípios gaúchos. São 3.093 casos confirmados. A terceira fase da pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que mapeio os casos de Covid-19 no Estado, porém, estima que. Para cada caso confirmado, há cerca de nove subnotificações.