Rio Grande do Sul tem nove mortes por Covid-19 em 24 horas

O Rio Grande do Sul registrou, nas últimas 24 horas, mais nove óbitos em decorrência das complicações da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Com isso, o total de mortes no Estado chega a 120 nesta quarta-feira (13).

Além disso, somadas as 81 confirmações de novos casos divulgadas na noite desta quarta pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e as notificações de Porto Alegre ainda não computadas pelo governo estadual, o Rio Grande do Sul também chegou hoje a um total de 3.093 casos confirmados (veja quadro abaixo) em 208 municípios. Segundo a SES, o número estimado de pacientes gaúchos recuperados da doença é de 1.681, 56,1% do total de casos.

As novas vítimas da doença são originárias dos seguintes municípios:

Arroio dos Ratos (mulher, 85 anos)

Caxias do Sul (mulher, 96 anos)

Esperança do Sul (mulher, 80 anos)

Frederico Westphalen (mulher, 63 anos)

Lajeado (mulher, 84 anos)

Nonoai (homem, 93 anos)

Porto Alegre (mulher, 26 anos)

Porto Alegre (homem, 86 anos)

Sapucaia do Sul (homem, 77 anos)

Já os novos casos de Covid-19 divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde se originam nas seguintes cidades gaúchas: