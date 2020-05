Software criado por pesquisadores gaúchos simula evolução dos casos de Covid-19

Um simulador criado para análise e previsão da evolução da pandemia da Covid-19 foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Ifrs) e da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). De forma gratuita, os usuários podem realizar pesquisa de cidades e regiões, a partir de parâmetros inseridos na interface do software, como número de habitantes, casos confirmados, recuperados e óbitos. Os resultados são apresentados na forma de dados e gráficos.

O software permite simular diferentes situações de controle pandêmico e pode, por exemplo, informar a limitação de circulação dos habitantes de determinada região e observar que as curvas de evolução dos casos têm atenuação. Segundo os pesquisadores responsáveis, o modelo apresentou bons resultados na comparação com dados reais de diversas localidades, e se contar com parâmetros forem informados corretamente, pode fornecer uma primeira noção sobre a evolução pandêmica para tempos futuros, o que poderia servir como parte de um estudo mais aprofundado sobre a pandemia na cidade ou região de interesse do usuário.

Em artigo publicado, os pesquisadores Carlos Rocha, do Campus Rio Grande do Ifrs, e Sebastião Gomes, do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Furg, destacaram ainda que foi verificado que a taxa de crescimento da doença era variável ao longo do tempo. "Essa variação se deve, principalmente, a mudanças impostas ao percentual de circulação da população. Por exemplo, uma diminuição do percentual de circulação acarreta uma diminuição da densidade populacional de expostos ao vírus, provocando, consequentemente, uma diminuição no parâmetro taxa de crescimento”, atestam.

Essa constatação reforça a importância da conscientização sobre o distanciamento social. A ideia é que o simulador seja utilizado por órgãos públicos, como mais uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. “Quando se mudam os dados de controle, como o percentual de pessoas que poderá circular na cidade, quão cedo ou tarde esse controle inicia e em quantos dias ocorre a restrição de circulação, a curva é modificada”, observa Rocha.

Segundo ele, o uso do simulador pode auxiliar para conscientizar a população a adotara s medidas de distanciamento e servir como ferramenta de apoio a prefeituras e governos. O professor lembra, no entanto, que todo modelo matemático é uma aproximação da realidade e que existem inúmeros fatores complexos e dinâmicos no cenário real que podem significar erros nos modelos. “O software apresenta uma tendência, que pode mudar por vários outros fatores", observa.

0 simulador tem interface projetada para facilitar o uso por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecimentos em matemática ou computação,e painel de ajuda que fornece esclarecimentos sobre os dados a serem informados para a simulação ser executada. Além disso, tem recursos que permitem usar os dados em outras ferramentas, facilitando a elaboração de relatórios. A primeira versão disponibilizada ainda está em fase de testes e é voltada a usuários do sistema Windows. Versões para usuários Linux e até smartphones Android estão em finalização e serão disponibilizadas em breve. Estuda-se, também, possibildade de oferecer opções em outros idiomas.