Porto Alegre confirma 20ª vítima do novo coronavírus

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira (13), o vigésimo óbito causado por coronavírus na Capital. Segundo o balanço de casos já contabilizados e registrados pela Secretaria a Saúde do Estado, o Rio Grande do Sul soma 112 mortes pela doença.

A vítima é uma mulher de 26 anos, com histórico de esquizofrenia e obesidade. A paciente foi a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no último sábado (9), já estando há três dias com sintomas gripais e crises de asma. Ela foi transferida para a UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

As cidades de Porto Alegre e Passo Fundo concentram 20 óbitos causados pela Covid-19, com 660 e 277 casos confirmados, respectivamente. Ato todo, são 3.031 infecções em todo o Estado.