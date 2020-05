UFPel e governo divulgam resultados da terceira fase da pesquisa sobre Covid-19 no RS

O governador Eduardo Leite divulga nesta quarta-feira (13/5), às 14h, os resultados da terceira rodada de testes rápidos aplicada na pesquisa sobre a prevalência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Feita pelo governo do Estado em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e outras universidades, esta etapa tinha como meta testar mais 4,5 mil moradores dos mesmos municípios das rodadas anteriores - Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

A divulgação será em transmissão ao vivo na página do Governo do Estado no Facebook pelo governador junto das secretárias de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, e da Saúde, Arita Bergmann, e do reitor da UFPel, Pedro Rodrigues Curi Hallal.

primeira etapa do levantamento , que faz parte de uma série de quatro inquéritos populacionais, foi realizada no período entre 11 a 13 de março em nove cidades gaúchas, onde foram aplicados cerca de 4.169 testes.