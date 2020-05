Ufrgs e UFCSPA já produziram 1,5 mil kg de álcool gel

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) estão produzindo, desde a semana passada, álcool gel 70% a partir de mil litros de bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal. A parceria entre as universidades tem como objetivo produzir insumos necessários para as instituições de saúde do Estado.

A doação das bebidas pela Receita Federal aconteceu na última semana de abril. Desde então, pesquisadores das universidades trabalham no processo de transformação do material em álcool gel 70%.

As bebidas, que chegaram misturadas, são analisadas pelo Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos (CGTRQ) do Instituto de Química (IQ) da Ufrgs, a fim de que sejam identificados os diferentes teores e graus de pureza do conteúdo. De acordo com o coordenador substituto do CGTRQ, Eduardo Rolim, as misturas de bebidas passam pela destilação das substâncias, isto é, a fase que se obtém o álcool em estado líquido. "Colocamos a mistura de bebida em um equipamento destilador e ele separa compostos com pontos de ebulição. Uma bebida que tenha 30% de álcool, depois desse processo obtém um álcool de cerca de 75%".

Conforme Rolim, o processo de destilação ainda contribui para que o cheiro e a cor da mistura das bebidas suma. Somente da semana passada até esta segunda-feira, o laboratório já produziu cerca de 20 litros de álcool líquido.

As substâncias destiladas pelo IQ são encaminhadas à UFCSPA. Na instituição, o material é diluído e recebe os componentes para serem transformados em álcool gel 70%. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, somente até sexta-feira "foram produzidos 1.500 kg de álcool gel".

A ideia das universidades é que depois que esses mil litros disponibilizados pela Receita Federal forem transformados em álcool gel 70%, o órgão possa disponibilizar mais bebidas apreendidas para que as instituições continuem a produção, já que todo material produzido será destinado às instituições de saúde.