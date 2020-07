União é marca também do mercado de seguros

O mercado de seguros e o sistema cooperativo são processos muito análogos, cercados de similaridades. Ambos são associações mutualísticas, nas quais todas as partes são beneficiadas através da interação e integração. Para o vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, César Saut, a atuação de forma conjunta resulta em ainda mais eficiência para acolher as pessoas e desenvolver soluções individuais e também para a sociedade.

"Cooperação sempre foi a marca do nosso trabalho. Temos uma missão de longo prazo com os sistemas cooperativos e com as cooperativas de todo o Brasil e o compromisso em ajudar a construir um país melhor, maior, mais justo e transparente", salienta.

De acordo com ele, no caso da Icatu, os esforços estão voltados para que a experiência dos associados seja a melhor possível, com um atendimento ainda mais ágil. "O Centro de Relacionamento com Cliente (CRC), os canais digitais e até mesmo o atendimento remoto com nossos colaboradores evoluíram desde o início, atentos às demandas das pessoas e acompanhando a evolução de nossos parceiros", explica.

Para ele, uma pandemia evoca um novo senso de urgência e prioridade. "Neste sentido, colocamos em prática um monitoramento mais efetivo para realizarmos os pagamentos das indenizações decorrentes da Covid-19 com ainda mais agilidade e total transparência".

Saut concorda que as cooperativas têm uma grande relevância para as economias onde estão inseridas. "Levam soluções aos indivíduos, além de respeito e transparência em tudo o que fazem, trazendo essas características também em seu propósito".

Para o executivo da Icatu, se no passado as instituições financeiras se desenvolviam pelo processo e pela inovação em produtos e serviços, no futuro tendem a se desenvolver pelo propósito do que fazem e pelo quanto têm de emoção em suas atividades. "Por esta razão, acredito que o sistema de crédito cooperativo, por mais que seja uma instituição centenária, está mais moderno do que nunca", finaliza.