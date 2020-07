Cooperativa (também) é lugar para a nova geração

Ele é antigo e atual, ao mesmo tempo, com mais de um século como modelo de desenvolvimento regional mais justo e sustentável - ainda hoje, conquista jovens e adolescentes. O centenário cooperativismo brasileiro, que no primeiro sábado de julho comemora sua principal data, tem suas origens em 1902, no Rio Grande do Sul.

O modelo chegou ao Brasil pelas mãos do padre jesuíta Theodor Amstad, admirador da experiência alemã, e avançou do meio rural ao urbano, da agricultura para quase todos os setores da indústria, do comércio e dos serviços. E, em um momento de pandemia, crise generalizada e novos desafios globais, ganha força como referência.

Cooperar, ser também o dono do próprio negócio e poder contar com os outros para crescer vem se fortalecendo como uma experiência real entre estudantes de diferentes idades. Os princípios que levaram o modelo cooperativo a prosperar desde o século passado aos dias atuais ainda batem à porta, ou melhor, aos computadores e smartphones das novas gerações.

Apontado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos mais eficientes sistemas para promover o desenvolvimento econômico equilibrado, o cooperativismo tem por base temas como a democracia e a união de esforços em torno de um tema comum. Na contabilidade de uma cooperativa, o lucro ganha o nome de sobras, fruto do esforço conjunto e repartido entre todos que ajudaram a alcançar o resultado positivo.

São premissas como essas que fizeram o sistema progredir e até mesmo se rejuvenescer, avalia o presidente do Sistema Ocergs/Sescoop, Vergílio Perius, hoje 100% dedicado ao setor e que foi também um jovem cooperativado. Trata-se de um modelo econômico diferenciado, baseando-se fundamentalmente no princípio democrático, no qual cada um tem voz, vez e voto.

O voto é igual para todos integrantes, independentemente dos recursos de cada um. O resultado econômico é que será proporcional ao volume dos negócios que cada cooperativado realiza. A capacidade de retornar aos jovens seus esforços e investimentos de uma forma mais igualitária e justa está entre os principais motivos de atração das chamadas gerações X e Y à cooperação profissional.

"O cooperativismo é o modelo econômico que faz o melhor aceno aos jovens frente ao capitalismo - que apropria mais capital às empresas -, ao comunismo e ao socialismo, que o direcionam ao Estado. Desde 2012, a ONU recomenda que os governos apoiem o sistema por ser um dos modelos de desenvolvimento ideal. E os jovens têm abraçado a ideia de uma forma extraordinária", avalia Perius.

Em estudo recente, a Ocergs buscou entender melhor a visão que os jovens têm das cooperativas - foram ouvidas 401 pessoas com idades entre 16 e 34 anos. O grupo incluiu não apenas jovens cooperativados, mas também quem era funcionário de uma cooperativa. A Pesquisa Jovens Coop trouxe indicadores interessantes e revigorantes sobre como é, hoje, a interação deste público-alvo com o sistema.

Um das conclusões é que a maior parte deles entende que esta forma de atuação favorece o desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário. O idealismo aliado a um forte anseio por crescimento pessoal e profissional, e com perfil globalizado, também chamou a atenção nas respostas aos questionamentos.

Engana-se quem imagina que os jovens entrevistados são notoriamente agricultores com anseios focados no local. Entre os entrevistados, os maiores planos para o futuro incluem viajar e conhecer o mundo (49,6% das respostas, múltiplas) e ser capaz de ajudar os outros a mudar suas realidades de vida, com praticamente igual destaque (46,9%).

Ações para qualificar e conhecer os anseios dos jovens

A busca por essa proximidade com o futuro do cooperativismo é fundamental para a sucessão rural, um dilema para o agronegócio. Entre os programas que vêm mobilizando jovens e cooperativas estão o Aprendiz Cooperativo do Campo, com o qual a Ocergs promove a capacitação profissional em meio turno, ao longo de 17 meses, tempo em que o jovem recebe uma bolsa-auxílio equivalente a 50% do salário-mínimo nacional (além de vale-transporte e outros benefícios) para compensar o período em que deixará de ajudar na propriedade familiar. "Apenas em 2019, com esse programa, qualificamos 1 mil jovens. Deste total, apenas três deles desistiram de ficar no campo, por diferentes circunstâncias. Ou seja, 997 permaneceram na atividade e mais estimulados", assegura o presidente da instituição, Vergílio Perius. O programa viabiliza que os estudantes desenvolvam projetos reais e alternativas de desenvolvimento na propriedade, dentro de suas potencialidades. Como? Habilitando os jovens para atuar em diferentes setores da economia. São cerca de 1 mil horas de estudo e trabalhos práticos na propriedade. "Esses jovens, optando por novas ações, permanecem no campo. É uma gota no oceano, mas mostra que eles têm no cooperativismo um estímulo para seguirem no campo e manter o sistema. As cooperativas rurais não estão perdendo sócios, estão ampliando", destaca Perius. Manter forte tanto as bases da cooperativa quanto o futuro das propriedades rurais familiares é uma das ações que estão na linha de frente de cooperativas como a Languiru, com sede em Teutônia, no Vale do Taquari. O programa de sucessão familiar da cooperativa ajuda na preservação e na expansão dos negócios individuais, ao mesmo tempo em que insere uma nova geração de associados à Languiru. Em parceria com a Unisinos, e com o apoio do Sescoop/RS, a segunda turma de estudantes do curso teve 44 formados em janeiro deste ano. Se somados os jovens que participaram do Programa de Desenvolvimento da Liderança Cooperativa, os diplomas foram entregues a um total de 70 jovens agricultores. No programa de sucessão familiar foram 60 horas/aula, com encontros mensais, de setembro de 2018 a dezembro de 2019, em atividades que abordaram, entre outros temas, o acompanhamento das finanças da propriedade rural, técnicas de análise dos custos de produção, meios de relacionamento e gestão de pessoas. O grupo ainda participou de visitas técnicas em propriedades rurais de associados da Languiru e à uma cooperativa agropecuária do Paraná.



