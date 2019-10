Mudanças na lei flexibilizam compra de índice construtivo

A prefeitura de Porto Alegre sancionou, em abril deste ano, uma lei complementar que trata da questão de solo criado - ou índice construtivo. A medida consiste na aquisição do direito de construir mais do que o preestabelecido para um determinado terreno, mantendo conformidade com o Plano Diretor, e que tinha regras mais rígidas. Com a mudança e a edição de um decreto, no mês de agosto, para regulamentar a lei aprovada, a expectativa do Executivo e das construtoras é garantir maior celeridade nesse processo e, ainda, maior arrecadação.

Anteriormente, a regra consistia em liberar até 100 metros quadrados de solo criado para compra sem exceções, com aplicabilidade em qualquer área da cidade. Para áreas entre 300 e 1000 metros quadrados, essa aplicabilidade era restrita a alguns pontos da cidade e aquisição por licitação. Já acima de 1000 metros quadrados, a compra só era permitida mediante estudo de viabilidade e em quarteirões estabelecidos. A mudança na lei atacou a segunda faixa, considerada de médio adensamento, e que gerava dúvidas principalmente da Procuradoria Geral do Munícipio (PGM). Por isso, a lei surgiu para trazer maior clareza e reduzir a insegurança jurídica.

A questão foi uma forma de a prefeitura obter uma reserva em cada terreno para conseguir desenvolver a cidade, conforme explica o arquiteto e urbanista Antônio Zago. Projetadas a partir do Plano Diretor, essas áreas são resguardadas caso seja necessário, por exemplo, abrir uma rua que altere um lote, e podem ser negociadas para incentivar o desenvolvimento de um bairro. "Todos os terrenos têm um estudo de área liberada para construção e uma reserva, o índice construtivo, que pode ser negociado para expandir um empreendimento. A lei obriga a destinar áreas públicas para escolas, praças, parques e ruas", explica. Zago comenta ainda que a principal dificuldade era conseguir a compra dessas áreas, pois os leilões eram escassos e os valores acima do normal.

Com a mudança, a faixa de médio adensamento poderá ser negociada diretamente com a prefeitura, na modalidade "balcão", com preços sem ágio e maior celeridade. As vendas serão feitas conforme estoque, o que era uma das reivindicações do setor.

Fundo municipal será criado para gerir valores obtidos com as negociações