Mudanças propostas no FGTS geram divergências no setor

O governo federal promoveu neste ano uma mudança no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com duas proposições aos trabalhadores. A primeira, chamada de saque imediato, liberou R$ 500,00 por conta - ativa ou inativa - em um calendário de pagamentos feito entre setembro e outubro. Quando foi discutida essa modalidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a acenar com valores maiores, mas foi demovido da ideia. A outra modalidade, chamada de saque-aniversário, passa a vigorar no ano que vem e destinará anualmente aos titulares das contas do FGTS uma parcela do valor existente no fundo. O valor final dependerá do saldo e será calculado através de um percentual pré-estabelecido.

Nos dois casos, o objetivo é o mesmo: movimentar a economia e propiciar uma verba extra para pagamento de contas, compras no comércio e até mesmo investimentos. Contudo, as medidas causaram divergências em alguns setores da construção civil, que utiliza o FGTS como uma das principais fontes para obtenção de recursos. O recuo de Guedes sobre o valor teria sido pela forte pressão de entidades do setor para amenizar o impacto no montante do fundo. Conforme o último balanço da Caixa, com números de 2017, o saldo das contas apresentava R$ 383 bilhões.

O presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Rio Grande do Sul (Secovi-RS), Moacyr Schukster, entende que a liberação dos valores do FGTS não resultará em impactos relevantes para a concessão de crédito imobiliário ao setor da construção civil. Ele entende que os cerca de R$ 42 bilhões projetados para 2019 e 2020 não trarão problemas, pelo fato de existir também outras formas de financiamento. "Acho a liberação positiva para estimular a economia. Precisamos reaquecer o consumo, modificar esse panorama ruim de anos atrás. O País se fragilizou muito com o período de crise", analisa o presidente da entidade.

Ele entende que não há preocupação quanto à liberação do fundo pelo fato das contas continuarem existindo e, consequentemente, os depósitos mensais permanecerem. "Não acredito que seja desvirtuar o fundo. Ainda há regras para o saque, as multas por demissão permanecem, então, é uma medida emergencial e positiva", avalia.

O líder do Secovi também observou as mudanças em taxas de juros para incentivar novos negócios. Para ele, a construção civil, com as medidas de agora, terá um 2020 positivo. "Alguns estudos apontam que a redução de 1% na Selic pode se traduzir em queda de 8% no valor da parcela do financiamento. Tivemos um ano de retomada e a expectativa para o ano que vem é muito boa", afirmou.

Líder do Sinduscon demonstra preocupação com medidas e burocracia

Para Dal Molin, montante liberado poderia ser usado para fomentar programas habitacionais

LUIZA PRADO/JC