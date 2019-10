Condições de financiamento são as melhores da história, diz Abecip

O pior parece já ter passado para a construção civil, principalmente se analisados os dados de crédito imobiliário. Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), em 12 meses, a tomada de valores cresceu 33% se comparada ao mesmo período anterior. Em agosto, foram concedidos R$ 6,7 bilhões em financiamentos, com mais de 26 mil unidades negociadas. Além disso, os valores disponibilizados para novas obras também mostraram recuperação, em virtude da queda nos estoques e o consequente lançamento de novos empreendimentos.

O presidente da entidade, Gilberto Filho, avalia os dados com otimismo, sobretudo em razão da retomada do setor. Ele observa que o crescimento é alto pois parte de uma base menor, fruto dos seguidos meses de queda, mas entende que, aos poucos e se mantendo o atual ritmo, em um espaço curto de tempo será possível retomar os padrões anteriores. "Isso é perceptível pela variação de preços dos imóveis. A demanda está aumentando e, consequentemente, vemos uma elevação nos preços, invertendo a situação anterior de queda nas vendas e nos valores", explica.

Filho afirma que os brasileiros têm comprado mais apartamentos usados do que os lançamentos. Cita o fato de existirem condições melhores para este tipo de negociação, a localização dos imóveis em áreas cujas as quais as construtoras adiaram lançamentos e abrirem margem para a procura dessas unidades já construídas, além do preço, mais estável - ou até em queda - em relação aos novos. "De cada três imóveis negociados, dois são seminovos", afirma o dirigente.

No Rio Grande do Sul, de janeiro a julho, foram negociados 11.351 unidades (novos e usados), com cerca de R$ 2,5 bilhões liberados em crédito através de valores da poupança, o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

Ao avaliar a conjunta do mercado imobiliário, Filho opina que o governo já entrou com medidas suficientes para estimular o consumo. Redução na taxa Selic, liberação de parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e inflação controlada são pontos que colaboram para gerar um otimismo maior, tanto aos clientes finais quanto às construtoras. "O que precisamos, a partir de agora, é estabilidade e emprego. Tudo que poderia ser feito pelo governo federal para aquecer a economia foi colocado em prática. Precisamos reduzir o número de desempregados, pois a consequência é maior renda e poder de investimento", afirma.

O presidente da Abecip enfatiza que as atuais condições de financiamento imobiliário no Brasil são as 'melhores da história'. Por isso, segundo ele, ocorre o aumento registrado na tomada de crédito junto às instituições financeiras.

Todavia, o receio de contrair uma dívida a longo prazo ainda assusta os compradores. "A população está receosa, pois não há garantias de um futuro estável. O foco do governo deve ser em garantir um cenário de calma e com perspectivas", conclui Filho.

Nova modalidade da Caixa Econômica Federal privilegia contratos curtos