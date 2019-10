Europa é inspiração para renovação do Quarto Distrito, em Porto Alegre

A revitalização e transformação do Quarto Distrito é um tema tratado há décadas em Porto Alegre. A área, que outrora hospedou o conglomerado industrial da cidade, começa a receber outros tipos de estabelecimentos, como bares, restaurantes, cervejarias, coworkings e, futuramente, novos empreendimentos imobiliários. A ação mais recente para desencadear esses projetos foi o Pacto Alegre, com a união de três universidades e o poder público para criar um espírito de desenvolvimento a partir da instalação de empresas na área, com o intuito de tornar próspera a região.

Em 2016, o então prefeito, José Fortunati, decidiu deixar como uma espécie de legado um amplo plano de modernização e requalificação do Quarto Distrito. O Masterplan, desenvolvido junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), elencava uma série de pontos a serem explorados para tornar eficiente o objetivo de atrair empreendedores e moradores para a região, composta pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá. A ideia se baseava em seis princípios: reverter o processo de degradação do Quarto Distrito, oportunizando investimentos econômicos e sociais, preservar, valorizar e qualificar o patrimônio construído, incorporar a agenda ambiental na cidade, melhorar a mobilidade e padrões de acessibilidade urbana, intensificar a urbanidade e garantir ambientes amigáveis para todas as faixas etárias e incentivar a produção habitacional inclusiva. O trabalho foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Urbanas, sob coordenação do professor da Ufrgs, Benamy Turkienicz.

Ele conta que viajou para algumas cidades da Europa e utilizou projetos realizados em Barcelona, na Espanha; Copenhague, na Dinamarca; e Londres, na Inglaterra, como base para apontar soluções de desenvolvimento. Segundo Benamy, essas cidades construíram seus planos de revitalização de áreas próximo ao início das discussões do Quarto Distrito, há cerca de 20 anos, com uma diferença. "A Europa levou à frente o projeto e transformou as áreas, enquanto nós ficamos para trás", afirma o coordenador. A apresentação do Masterplan culminou com a mudança de governo e, segundo ele, foi pouco trabalhada naquele momento, até que se criou o Pacto para trabalhar sobre esse prisma. A ação foi levada até o Banco Mundial, que está estudando o projeto - e deve ampliá-lo, com a inclusão de áreas próximas à Arena do Grêmio, que não estavam compreendidas - para incluí-lo em futuros financiamentos internacionais.

Benamy entende que a ideia foi muito positiva para o desdobramento de iniciativas. Para ele, o mais importante é que essas medidas sejam coordenadas e haja uma estrutura de gestão exclusiva para o Quarto Distrito. "É preciso ter pessoas trabalhando somente nisso, sem outras preocupações. Foi uma das especificações do projeto e trata-se de algo fundamental para o sucesso", avaliou. Hoje, o coordenador do Masterplan atua de forma consultiva sobre o projeto e vê o Pacto como algo complementar à sua ideia. "Não são coisas excludentes. Mostramos a potencialidade da região e, agora, precisa-se colocar em prática", explicou.

Prospecção comercial é o início para atrair mudanças

Área tem recebido bares com temáticas diferenciadas, que apostam em espaços modernos

MARIANA CARLESSO/JC