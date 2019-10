Da academia à prática: pesquisas beneficiam o setor da construção

Sempre que se imagina mudança em um determinado setor, a primeira ideia é implantar e buscar modelos nas universidades. O meio acadêmico é o cenário ideal para implementar pesquisas, testar novos componentes e, após colher resultados, entregar ao mercado a solução ou recomeçar as análises no laboratório. Na Capital, três das principais instituições de ensino superior criaram grupos de estudo para trabalhar em cima de tecnologias para a construção civil, a fim de colaborar com o aumento da produtividade do setor.

BIM visa minimizar ruídos entre profissionais

A construção civil costuma englobar, a cada obra, dezenas de profissionais que atuam em diferentes áreas para tirar projetos do papel, cada qual com sua particularidade. Um dos desafios para conseguir manter nos eixos os planos é evitar ruídos de comunicação entre projetistas, engenheiros, serventes. Um erro de execução ou planejamento pode elevar os custos e causar atrasos. Por isso, o Building Information Model (BIM) começa a se tornar uma realidade entre as construtoras e incorporadoras.

Mensalmente, representantes do Sinduscon, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e das empreiteiras se reúnem para debater esse modelo, que é uma espécie de compilação de todos os dados da obra visíveis aos participantes. O BIM engloba os processos desde a concepção do produto, como se fosse uma construção virtual, a ponto de permitir o acesso às informações por todas as partes integrantes do projeto que, geralmente, compila milhares de dados. O grande diferencial desse modelo é criar um grupo de trabalho único em cima do mesmo projeto, sem que o desvirtue ou induza ao erro.

O arquiteto e professor da Pucrs Bruno Giugliani explica que o processo de implementação do BIM é complicado nas empresas do setor, uma vez que é impossível criar o mesmo padrão para todas. Por esse motivo, foi criado o Fórum BIM neste ano. Com reuniões mensais, o objetivo é apresentar o modelo e discutir a inclusão dentro de todas as etapas de construção. "Não é uma receita de bolo. Cada empresa tem sua necessidade, e o fórum debate justamente como ele pode se transformar para ajudar", afirma.

Para Giugliani, o processo ainda é embrionário, embora a projeção seja de implementação rápida do BIM nas empresas - as menores devem ter mais facilidade, segundo ele. "Há uma necessidade urgente de integrar os profissionais e fazê-los dialogar em cima do mesmo projeto. Isso ameniza erros e os tornam mais eficientes, da concepção ao canteiro de obra", explica o professor.