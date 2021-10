Propostas diferenciadas garantem sobrevivência no mercado

A incorporadora Forma, do Grupo Kuhn, se mantém há 35 anos firme em meio a um mercado com grandes players e concorrência acirrada. Não é uma tarefa fácil. Ainda mais logo após a turbulência por causa da pandemia e durante a alta de custos dos insumos da construção civil com a volta de investimentos.

A pandemia, contudo, deu um novo sentido ao lar. Com a necessidade de se permanecer em casa e a perpetuação do trabalho remoto, a busca por imóveis ficou mais refinada. “A gente viu a busca de pessoas procurando fazer um upgrade na sua residência em função da necessidade de ficar em casa. Então, foram valorizados aqueles apartamentos com condições para o home office, com terraços, casas com pátios… esses nichos de produtos mais diferenciados”, afirma Eduardo Kuhn.

Para a incorporadora, essa tendência representa o futuro do mercado imobiliário. O próximo lançamento da Forma, por exemplo, é o empreendimento Duos, que é focado em amplos espaços e conta, inclusive, com apartamentos duplex. “É para quem busca hoje seu segundo, terceiro imóvel. Para quem quer fazer um upgrade. O duplex conta com um janelão de 5m por 4m, um mezanino com espaço live, é um produto que não existe no mercado” afirmou Kuhn.

O empreendimento fica no Três Figueiras, bairro que, junto com Moinhos de Vento e Bela Vista, são os principais focos da incorporadora. A Forma é a vitrine do grupo Kuhn no mercado imobiliário. Seus imóveis, de alto padrão, são sempre localizados em zonas nobres da Capital gaúcha.

A expectativa do CEO para o mercado porto-alegrense em 2022 é positiva. Ele vê o retorno dos investidores na medida em que a vacinação traz estabilidade para a retomada econômica. “Estamos iniciando um ciclo de maior demanda nesta retomada da atividade econômica. A gente percebe a volta do investidor e uma demanda mais aquecida. Este já está sendo um ano de crescimento em todos os setores, e não poderia ser diferente para a Forma, tanto é que o setor começou a aquecer a partir do segundo semestre agora”, relatou Kuhn.

Mesmo que o foco da incorporadora seja nos bairros citados acima, ele vê três polos de crescimento para Porto Alegre nos próximos anos: “Tem os pontos nobres característicos, como Moinhos, Bela Vista, que sempre têm uma demanda maior. Mas a gente vê também regiões que a prefeitura vai incentivar” - seria o caso do 4º Distrito. A expectativa é, conforme se avancem os estudos para a atualização do Plano Diretor da cidade, de que haja um programa para incentivar a revitalização da região.

“A gente acredita que vai ter possibilidade de construir com mais altura. Mas tem que vir tudo acompanhado com melhoria na infraestrutura urbana. Não adianta só dar incentivo ali e não haver evolução na infraestrutura. Principalmente ali entre Voluntários da Pátria e Cristóvão Colombo, nessas regiões que estão abandonadas, tendem a ser revitalizada”, analisou Kuhn. para os próximos anos

Os outros dois polos de investimento em Porto Alegre, na visão do CEO, seriam a Zona Sul, principalmente na região mais próxima à Orla do Guaíba, e na região da 3ª Perimetral, nas proximidades das avenidas “Carlos Gomes e Nilo Peçanha, indo em em direção ao Jardim Europa. Acho que Porto Alegre tem essas oportunidades com bastante ofertas e a demanda deve focar nesses três polos com características bem diferentes”, disse Kuhn.