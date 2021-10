Investimento em tecnologia mantém ritmo dos negócios da TGD

A possibilidade de visitar um imóvel de forma virtual surgiu em meio a tantas mudanças vividas em razão das restrições de circulação na pandemia. O que antes era difícil de viabilizar, para quem estava interessado em comprar ou mudar de casa, se tornou realidade com uma série de soluções em inovação que a TGD Incorporação e Construção apostou para manter as vendas. "Em 2020, foram 7 mil clientes captados e R$ 20 milhões em negócios fechados sem a necessidade de encontros presenciais", relata Pedro Goldstein, diretor de Marketing da empresa.

O êxito nos números do ano passado resultaram em um aumento de 38% nas vendas em 2021. Com 40 anos de mercado, a incorporadora vinha em um processo de transformação do seu plano estratégico nos últimos dois anos. "Quando tudo começou a fechar, sabíamos que era a hora de implementar as novas ideias", relata Goldstein.

Sabendo que tinha que estar mais próximo dos corretores, a equipe da TGD desenvolveu um aplicativo que reúne todo o conteúdo sobre os seus empreendimentos, possibilitando o tour 3D por dentro dos lançamentos e o compartilhamento dos materiais via plataformas. Deste modo, para quem vende, ganha-se em agilidade para conquistar potenciais clientes. Lançado no final de agosto, o app Corretor TGD reúne 500 inscritos e mais 3400 downloads de materiais baixados.

Ainda falando sobre iniciativas durante a pandemia, Goldstein relata que, apesar de um curto período de incertezas, a incorporadora foi a primeira a lançar um empreendimento após a crise do coronavírus: o Quintal Moinhos. "Acostumados a reunir as pessoas a cada estreia, promovemos um drive in, que foi o primeiro evento corporativo neste formato, e com certeza foi um sucesso", menciona, ao lembrar que hoje, 70% do empreendimento está comercializado.

Em relação às mudanças nas preferências dos clientes, sentidas durante esse período, o destaque é para os apartamentos garden (que são aqueles que possuem área externa), e também, aqueles que possuem sacadas. "No Brick 962, tínhamos unidades garden que não estavam sendo vendidas, depois que tudo aconteceu, começamos a vender com uma velocidade maior", explica. As unidades que ganham o nome de Studio (com formato menor de 29 m²), também despontam como algo que vem despertando o interesse tanto de investidores como para quem quer adquirir seu primeiro espaço.

O mercado imobiliário está em evidência por ser um investimento seguro, em momentos nos quais as taxas para outros tipos de aplicação estão em recuperação, assentiu Goldstein ao falar sobre o cenário. Na busca por estratégias que deixassem seus compradores mais confortáveis, no lançamento do Miradouro, a incorporadora pôs as cinco primeiras unidades à venda com o INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) congelado durante um ano. "Apesar dos impactos que a alta dos índices impõe para o mercado da construção civil, vamos moldando novas estratégias", destaca.