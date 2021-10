Inovação e empreendedorismo estão no radar da entidade

Com uma atuação que vai além do que prega a Carta Sindical de 1942, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) enxerga na conjuntura atual a possibilidade de trazer os profissionais da engenharia para uma atuação mais voltada para a inovação e o empreendedorismo. A nova diretoria, que assumiu em dezembro de 2020, carrega essa premissa e compromisso com a categoria. "Nesses quase 80 anos, o sindicato está avançando em projetos de gestão. Além de trabalharmos com aquilo é que é nossa missão, que é a de proteção dos direitos trabalhistas, queremos modernizar e preparar os profissionais para esse novo cenário pós-reformas, mostrando que o que era possível há 20 anos atrás hoje não é mais", afirma o presidente da entidade, Cezar Henrique Ferreira.

O sindicato mantém iniciativas permanentes que buscam a capacitação e qualificação profissional. Uma dessas ações é o programa Engenheiro Empreendedor, que consiste em uma série de iniciativas prestadas aos profissionais que buscam efetivamente conhecimento e planejamento. Desenvolvido em parceria com o Sebrae, a ação subsidiada pelo Senge-RS mantém uma programação diversificada em uma plataforma de suporte que oferece cursos, certificações, consultorias, relacionamentos, oportunidades profissionais, orientações e mentoria.

A ação consolida um dos pilares da atual gestão, tendo em vista não apenas a grande demanda da categoria verificada por meio de pesquisas junto aos mais de 17 mil associados, mas também o ritmo das transformações tecnológicas e sociais que vêm impactando os padrões de consumo, o estilo de vida da população e as relações de trabalho.

Outra ação lançada na atual gestão é o Senge Solidário, um braço de responsabilidade social do sindicato que entende que sua atuação não pode apenas ficar restrita ao cumprimento do trabalho em defesa da categoria. "Precisamos ir além, fazer coisas para a sociedade especialmente para as comunidade mais necessitadas", destaca Ferreira. O Senge Solidário reúne profissionais que se candidatam voluntariamente a prestar assistência técnica a entidades e instituições que necessitam de algum tipo de serviço essencial. Recentemente, a Policia Civil destacou o Senge-RS com o Diploma "Integração Polícia Civil - Comunidade" em reconhecimento à relevância da parceria firmada por meio do programa.