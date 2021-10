Golden Lake mudará paisagem da zona sul de Porto Alegre

Empreendimento liderado pela Multiplan, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre foi lançado, oficialmente, em no início de outubro. O Golden Lake ocupará 163 mil metros quadrados na Av. Diário de Notícias, ao lado do Barra Shopping Sul.

Serão sete condomínios, com 18 torres ao todo. O primeiro destes condomínios começará a ser erguido a partir de fevereiro do ano que vem. Denominado Lake Victoria, contará com quatro prédios distintos. A previsão de entrega é final de 2024.

Antes mesmo do lançamento, 30% das 94 unidades do Lake Victoria já haviam sido comercializadas. Os valores das vendas não foram divulgadas. O tamanho dos apartamentos varia entre 299 e 543 m². O valor do metro quadrado do Lake Victoria é estimado em R$ 15 mil e o Valor Geral de Vendas (VGV) do condomínio é previsto em R$ 500 milhões.

Três dos quatro prédios terão dois apartamentos por andar. O prédio principal terá apenas um apartamento por andar, com a cobertura tendo exclusivamente 868 m². Todos os apartamentos terão vista para o Guaíba e quatro suítes.

A estrutura do bairro privativo - rede de água e esgoto, rede elétrica, pavimentação, paisagismo e elevação do terreno em 5m - já foi concluída. De 2009, quando foi adquirida a área, até agora, já foram investidos R$ 200 milhões no empreendimento.

O valor de investimento total projetado para o Golden Lake é de R$ 2,5 bilhões. Porém, a construção total dos sete condomínios levará anos, e este valor deverá, futuramente, ser corrigido com o tempo. A empresa ainda não consegue estimar em quanto tempo ocorrerá a construção de todo o complexo, e nem a ordem das torres a serem erguidas. O esperado é que o Valor Geral de Venda dos imóveis fique entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões.

Todo o condomínio terá 1.212 residências, entre seus 18 prédios. Segundo a Multiplan, apenas 10% do terreno será de área construída. Os outros 90% será de área livre, composta por 1,3 quilômetros de ciclovias e pistas de caminhada, quadras de tênis, futebol 7 e poliesportivas, churrasqueiras, um dos maiores lagos artificiais balneáveis do país e até mesmo uma praia artificial. Estas atrações serão de uso comum de moradores do bairro. Haverá também um restaurante, que será aberto ao público em geral.