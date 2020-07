Novo cenário pós-pandemia trará mudanças nas relações de consumo

Dizer que crises são oportunidades para mudanças já chega a ser um chavão de experts de diversas áreas. No entanto, no caso da pandemia da Covid-19, tem se mostrado verdadeiro, especialmente no comércio.

O isolamento social, as medidas de restrição de circulação de pessoas e a obrigação de manter as lojas fechadas forçaram mudanças tanto no comportamento dos consumidores quanto nas estratégias de vendas.

"Hoje temos um consumidor que perdeu renda, tem incerteza quanto ao futuro e medo de contaminação. De portas abertas é difícil vender para alguém assim, imagina com elas fechadas", comenta Patrícia Palermo, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

Para a especialista, muitos comportamentos e estratégias que vêm ocorrendo deverão se manter após o fim da pandemia. O "novo normal", como se convencionou chamar o esperado período pós-Covid-19, deverá deixar como herança um consumidor mais imerso nas compras digitais. Além disso, as empresas terão de exercitar um maior esforço de vendas e de logística de entrega de produtos, assim como adotar novas relações de trabalho nas suas equipes.

"Muita gente está se obrigando a mudar o modelo de vendas. Optar por não ter venda on-line já não existe mais no varejo", afirma a economista da Fecomércio-RS. "O que vai ficar de legado dessa crise é que quem não tinha se convencido que é preciso estar on-line, ter presença na rede sociais e usar o WhatsApp, agora sabe que precisa investir nisso", afirma Patrícia.

Para Maurício Morgado, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), a pandemia fez com que o nível de adoção de operações on-line no varejo brasileiro se acelerasse em até três anos. "Muitas empresas, especialmente pequenas, pensavam em implementar novos modelos de venda, mas não colocavam no ar. Como o consumidor foi forçado a entrar na compra pela internet, essas lojas precisaram se adaptar", explica.

No entanto, a adoção de novos modelos de venda traz desafios. "As lojas estavam acostumadas a ser 'encontradas'. Se você tivesse um ponto estrategicamente localizado e bons produtos, isso seria suficiente para atrair pessoas. Agora, é a empresa que tem que ir atrás do consumidor", destaca Patrícia Palermo. Para isso, os lojistas também têm investido em formatos de vendas ativas, usando redes sociais e aplicativos como WhatsApp para entrar em contato com os clientes. "Esse tipo de ação tem um efeito interessante, pois a conversão das vendas é altíssima. Dificilmente um produto que é levado até o consumidor volta para a loja", explica a economista.

E-commerce será cada vez mais forte

O e-commerce é um dos poucos setores da economia no Brasil que apresenta grande expansão durante a pandemia do coronavírus.

Entre janeiro e maio, as vendas online no País subiram 72,99% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie. O faturamento do segmento também contou com bons resultados. No acumulado do ano, a variação positiva até maio foi de 66,62%.

"A pandemia foi um acelerador de mudanças que já vinham ocorrendo no comportamento do consumidor", explica Felipe Brandão, secretário executivo da camara-e.net.

Para Brandão, o isolamento social fez com as pessoas passassem a adquirir, de forma on-line, diversos produtos que antes costumavam comprar em lojas físicas. "No início do ano, a principal concentração de vendas por canais digitais eram bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, etc. Depois, com a pandemia, o brasileiro passou a comprar também pela internet itens de necessidade diária, como alimentos, perecíveis, perfumaria, entre outros." Essa tendência, segundo Brandão, deve seguir forte mesmo com o retorno à normalidade.